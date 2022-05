Ucrânia diz ter recuperado quatro localidades em Kharkiv

A Rússia anunciou que controla as principais áreas da região de Lugansk que ligam com Donetsk. Mas a Ucrânia revelou ter recuperado mais quatro localidades em Kharkiv. A guerra já provocou a morte de mais de 3.300 civis, com a ONU a dizer que há muitos milhares de vítimas ainda por contabilizar.