Ucrânia e Gaza na agenda. Von der Leyen torna-se "Spitzenkandidat" do PPE

No congresso do PPE, em Bucareste, Ursula von der Leyen recebeu a chancela do grupo de centro-direita, decorridas duas semanas desde que anunciou a candidatura a Spitzenkandidat, ou cabeça de lista, para as eleições europeias de junho.Houve 489 votos válidos e dez nulos. Quatrocentos foram a favor de Von der Leyen e 89 contra.

Em 2019, Ursula von der Leyen não foi Spitzenkandidat do PPE. Desta feita, concorreu com o apoio da sua formação política alemã, a União Democrata-Cristã, tando posteriormente reunido também o apoio dos partidos congéneres da Polónia e da Grécia.

Primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu em julho de 2019 com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções. A decisão é tomada por maioria absoluta, ou seja, metade dos eurodeputados mais um.



Como principais desafios para a União Europeia, a antiga ministra alemã da Defesa referiu a guerra na Ucrânia, a prolongada contraofensiva de Israel na Faixa de Gaza e a ascensão da China.



"Aqui, em casa, os amigos de Putin estão a tentar reescrever a história e sequestrar o nosso futuro. Estão a espalhar o ódio atrás dos teclados", clamou a candidata diante dos delegados ao congresso na capital romena.



"A nossa pacífica e unida Europa está a ser desafiada como nunca por populistas, por nacionalistas, por demagogos", acentuou.

"Prosperidade, segurança, democracia. É isto que importa às pessoas nestes tempos difíceis. Em tempos de mudança, a Europa apoia-vos", rematou.

