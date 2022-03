Ucrânia e Rússia apresentam diferentes números de baixas em combate uma semana depois da invasão

EPA

Nas últimas horas, Moscovo admitiu as primeiras baixas na operação, dando conta de 500 soldados mortos e mais de 1600 feridos. Números que não correspondem aos divulgados pelas fontes ucranianas, que indicam mais do dobro do número de baixas.