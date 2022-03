Ucrânia e Rússia retomam negociações

, declarou na segunda-feira Podoliak, negociador e conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social Twitter.Zelensky tinha classificado como difíceis as negociações daquela quarta ronda, que decorreu por videoconferência, acrescentando que procurará garantir uma “”.Antes do início da reunião, Kiev anunciou que iria exigir novamente um cessar-fogo a Moscovo e a retirada de todas as tropas russas do território ucraniano, invadido pela Rússia a 24 de fevereiro, numa ofensiva que já matou pelo menos 636 civis, incluindo 46 crianças, e obrigou 4,8 milhões de pessoas a fugirem, segundo a ONU.