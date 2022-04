Ucrânia e Rússia sugerem trocas de prisioneiros. Ambas envolvem o oligarca Viktor Medvedchuk

Num vídeo publicado no Telegram pelas autoridades de Mariupol, Viktor Medvedchuk dirigiu-se aos presidentes ucraniano e russo para pedir a sua liberdatação em troca de prisioneiros e residentes da cidade de Mariupol.O político, bastante próximo de Putin, salienta que há milhares de civis que continuam na cidade sitiada sem acesso a corredores humanitários.

O oligarca é padrinho de uma das filhas de Vladimir Putin e possui uma das dez maiores fortunas da Ucrânia, segundo a revista financeira Forbes.

De acordo com os meios de comunicação russos, os dois homens foram capturados quando combatiam ao lado dos ucranianos em Mariupol. Segundo a agência France Presse, os dois soldados pertenciam a uma unidade que se rendeu a semana passada às forças russas.Num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, a família de Shaun Pinner, de 28 anos, disse que está a trabalhar com Londres, juntamente com familiares de Aiden Aslin, "também sob custódia militar russa", para "garantir que os seus direitos de prisioneiros de guerra sejam respeitados sob a Convenção de Genebra".A família de Shaun Pinner afirma que o soldado não era "nem voluntário nem mercenário, mas serve oficialmente no exército ucraniano de acordo com a lei ucraniana". Ele faz parte da Marinha.A família acrescenta que Pinner serviu no Royal Anglian Regiment, um regimento de infantaria do exército britânico, "durante muitos anos", inclusive na Irlanda do Norte e na Bósnia com as Nações Unidas.O soldado britânico Aiden Aslin , igualmente com 28 anos, também foi integrado nas forças ucranianas, tendo sido forçado a render-se em Mariupol a semana passada por falta de mantimentos e de munições.



Aslin, também conhecido como Johnny ou CossackGundi nos fóruns online, já estava integrado nos marines ucranianos desde 2018 e atualmente defendia a cidade de Mariupol das forças invasoras russas.