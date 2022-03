Ucrânia e Rússia voltam a negociar um cessar-fogo

Uma nova ronda de negociações entre Ucrânia e Rússia sobre um cessar-fogo e a paz entre os dois países tem lugar em Istambul, esta terça-feira, antecedida por um encontro do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com ambas as delegações.