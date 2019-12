Ucrânia e separatistas pró-russos do Leste do país trocam 200 prisioneiros

A Ucrânia e os separatistas pró-russos do leste do país trocaram 200 prisioneiros, a primeira operação deste tipo desde 2017 e que marca o desanuviamento no único conflito militar ativo na Europa, noticiaram hoje os media locais.