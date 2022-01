Ucrânia é tema quente em encontros dos ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros da UE

Os ministros almoçam com o secretário-geral da NATO, que na quarta-feira, à saída do encontro com a Rússia, alertava para a possibilidade real de conflito.



É neste clima de turbulência que têm lugar as reuniões desta quinta-feira.