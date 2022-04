Ucrânia. Emergência na entrega de contracetivos com aumento de violações

“Os primeiros dias para tratar mulheres vítimas de violação são essenciais”, declarou Julie Taft, da Federação Internacional. “Se uma mulher é vista cinco dias depois de uma violação então deve ser-lhe entregue medicação de forma automática”. Taft explicou que a Federação está a entregar pílulas do dia seguinte e medicamentos para o aborto, que podem ser tomados até às 24 semanas de gravidez.Estes eram medicamentos presentes no quotidiano da Ucrânia mas, com a invasão russa, a distribuição tem sido cada vez mais difícil. A guerra destruiu cadeias de distribuição, levou à fuga de muitas pessoas e existem cada vez mais relatos de violações.“Existe muita procura pela contraceção urgente, mas é pouca nos hospitais a ocidente. É maior nos hospitais no leste, como em Kharkiv, Mariupol, essas regiões. Assim que entramos em contato com os hospitais nessas regiões, existem logo pedidos para esse tipo de medicação”, explicou Joel Mitchell, da Paracrew, associação que entrega comida e medicação na Ucrânia.Não se sabe ao certo a quantas mulheres é entregue esta medicação, mas um voluntário da Paracrew disse ao Guardian que entregou contracetivos a um hospital a norte de Kiev, depois de relatos de tratamentos a várias mulheres vítimas de violações.Lyudmila Denisova, comissária dos direitos humanos, disse no princípio de abril que havia nove casos confirmados de gravidez após violação por parte de soldados russos. Os números são mais altos no leste da Ucrânia, onde a invasão russa mais se faz sentir.Para as Nações Unidas, estes casos de violação são apenas “a ponta do icebergue”.As Nações Unidas têm a tradição de entregar kits de pós-violação a milhares de mulheres por todo o mundo, vítimas de conflitos armados. Para além da medicação, as Nações Unidas também entregam medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis como a SIDA e a Hepatite B.Até este momento, as Nações Unidas entregaram mais de 40 mil quilos de contracetivos à Ucrânia.Denisova especificou que o seu gabinete documentou os casos de 25 mulheres que foram mantidas em cativeiro numa cave em Bucha e sujeitas a várias violações. Várias autópsias têm mostrado que as mulheres enterradas em valas comuns na cidade a norte de Kiev tinham sinais de violação.“Existem complicações psicológicas, emocionais e físicas que as sobreviventes têm de conseguir controlar e a ansiedade que uma possível gravidez provoca é enorme para muitas mulheres. Pode levar a stress pós-traumático e é necessário prevenir esses sintomas”, explicou Julie Taft.No entanto, a entrega de medicamentos na Ucrânia tem sido prejudicada pelos ataques dos russos e muitos voluntários reportam dificuldades em chegar a todas as vítimas.“Muitos medicamentos eram produzidos na Ucrânia mas a produção parou ou não sai das maiores cidades, por não haver transporte seguro. Para mais, a capacidade em providenciar serviços de saúde é mínimo, especialmente porque estamos a ver a destruição de várias infraestruturas de saúde”, continuou Taft.