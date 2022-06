Ucrânia. Especialista diz que Portugal deve aprovar o estatuto de candidato à União Europeia

Portugal deve aprovar o estatuto de candidato da adesão da Ucrânia à Uniao Europeia, é o que defende o especialista em assuntos europeus, Paulo Sande.Apesar de o governo português ainda não se ter pronunciado sobre a matéria, Paulo Sande vê como muito provável que António Costa não queira ficar isolado, depois do anúncio feito ontem pela França e pela Alemanha.





Nesta conversa com a jornalista da Antena 1 Ana Sofia Freitas, este especialista começa por sublinhar o que diz no essencial a Comissão Europeia, que hoje recomendou a aprovação do pedido de adesão da Ucrânia.