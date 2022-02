Ucrânia. EUA acusam Moscovo de encenar ataque ucraniano para justificar invasão

O plano, inclui a produção de um vídeo de propaganda, que revelaria explosões encenadas e utilizaria cadáveres e atores representado pessoas enlutadas.Em dezembro, a Casa Branca já tinha acusado o Kremlin de desenvolver uma operação de ‘bandeira falsa’ de forma a ter mais um pretexto para a invasão.Já o Reino Unido apontou recentemente ucranianos específicos acusados de terem ligações com os serviços de informação russos e que planeiam derrubar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.Sobre a operação de, fonte da Casa Branca explicou que Washington está a desenvolver um esforço conjunto para divulgar a informação recolhida de forma a dissuadir a Rússia de avançar com uma invasão.Os Estados Unidos temem que o vídeo, caso seja divulgado, possa dar a Vladimir Putin o "empurrão" de que acreditam estar à procura para colocar em ação uma invasão com justificação.

Esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia classificou como “absurdas” as alegações dos EUA.







"O caráter absurdo dessas reflexões, que aumentam a cada dia que passa, é evidente para qualquer analista com algum conhecimento", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em entrevista ao canal Ren TV.



A Rússia, que continua a negar que esteja a planear uma invasão à Ucrânia, já afirmou que não está a preparar nenhuma operação de ‘bandeira falsa’. Moscovo afirma que os cerca de 100 mil militares que mantém na fronteira estão em exercícios.Também o embaixador russo junto da União Europeia, Vladimir Chizhov, afirmou que Moscovo não está a planear nenhuma operação de ‘bandeira falsa’ para invadir a Ucrânia.

Forças russas junto à fronteira

Os Estados Unidos e a NATO estão preocupados com a concentração de forças militares russas junto à fronteira com a Ucrânia."Nos últimos dias, assistimos a um movimento significativo de forças militares russas para a Bielorrússia. Este é o maior destacamento russo para o país desde a Guerra Fria", disse secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, em Bruxelas.Stoltenberg admitiu que o número de tropas russas na Bielorrússia pode ser aumentado para 30 mil efetivos, com o apoio de forças especiais, caças-bombardeiros, mísseis balísticos de curto alcance Iskander e sistemas de defesa antimísseis terra-ar S-400.Washington revelou recentemente um mapa com posições militares russas e detalhou como as autoridades acreditam que Moscovo tentará invadir a Ucrânia com cerca de 175 mil militares.O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira com a Ucrânia para invadir novamente o país, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.Moscovo nega essa intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca será membro da NATO.

Esforços diplomáticos

A intensa diplomacia, para tentar travar o que alguns especialistas consideram ser uma grande guerra na Europa, prossegue.Recep Tayyip Erdogan afirmou que “a Turquia, que tem boas relações com a Ucrânia e com a Rússia, está pronta para fazer a sua parte para resolver a crise”.

Reportagem dos enviados da RTP à Ucrânia

"A nossa visita ocorre num momento sensível. Quero repetir aqui que continuaremos a defender a integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia", afirmou Erdogan numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.A Ucrânia e a Turquia mantêm fortes relações comerciais (no valor de 5,4 mil milhões de euros em 2021), e Ancara fornece nomeadamente `drones` (aparelhos voadores não-tripulados) de combate a Kiev.Emmanuel Macron reúne-se em Moscovo, na segunda-feira, com Vladimir Putin, e na terça-feira, com Volodymyr Zelensky em Kiev, num novo esforço diplomático do Presidente francês para conseguir um desanuviamento na crise ucraniana.O chefe de Estado francês manteve nos últimos dias conversas telefónicas com ambos, bem como com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para desempenhar o papel de mediador nesta crise.