Ucrânia. EUA consideram Kiev pouco segura e mudam Embaixada para Lviv

Mostrando dar pouco crédito à retirada de tropas russas anunciada pelo Kremlin, Blinken declarou, segundo citação da CNN





Por seu lado, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, reforçara a explicação declarando que "continua a não ser claro para nós se a Rússia está interessada em ir pelo caminho da diplomacia, por contraste com o uso da força" e considerara estar sobre a mesa uma elevada probabilidade, talvez mais real do que em qualquer outro momento anterior, de a Rússia se decidir a uma acção militar". Ainda segundo aquele porta-voz, "é nossa intenção regressar à Embaixada em Kiev logo que seja seguro fazê-lo".





Quando às medidas que a transferência do local da Embaixada envolve, Price afirmou que elas foram meticulosamente planeadas: "Tomámos algumas precauções no que diz respeito a documentos sensíveis, equipamento sensível, mas não podemos dar aqui muitos detalhes sobre isso". A CNN cita ainda um alto funcionário do Departamento de Estado como tendo admitido no sábado que os diplomatas norte-americanos destruíram nos últimos dias vária informação classificada, já a prever a transferência.



A isto acrescentou o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan que os cidadãos norte-americanos devem deixar a Ucrânia imediatamente, "porque não haverá uma evacuação militar no caso de uma invasão".





Antes da decisão e do dramático apelo de Blinken, a grande maioria dos funcionários norte-americanos na Ucrânia já tinham recebido instruções para deixar o país e os serviços consulares já tinham sido suspensos. Também os observadores da OSCE no Donbass, a instâncias dos EUA e do Reino Unido, começaram a ser retirados da região a partir de domingo. Várias companhias aéreas suspenderam as suas ligações com a Ucrânia e as que se mantêm em actividade estão a encontrar dificuldades para negociar com as seguradoras os contratos que devem vigorar nas circunstâncias actuais.





Os bilionários ucranianos Rinat Akhmetov e Viktor Pinchuk partiram para o estrangeiro nos seus jactos particulares e alegadamente estão a ser seguidos por vários outros oligarcas que podem fazê-lo também.