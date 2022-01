Ucrânia. EUA retiram familiares de funcionários da embaixada em Kiev

O pessoal local e o pessoal não-essencial podem deixar a embaixada se desejarem, e os cidadãos norte-americanos residentes na Ucrânia “devem agora considerar” deixar o país em voos comerciais ou por outros meios de transporte, acrescenta o comunicado do Departamento de Estado norte-americano. Os funcionários da embaixada do Reino Unido na capital ucraniana também começaram a ser retirados. Já a União Europeia não vê, para já, motivos para retirar as famílias do pessoal diplomático.



“A situação de segurança, especialmente ao longo das fronteiras ucranianas, na Crimeia ocupada pela Rússia e na região de Donetsk, controlada pela Rússia, é imprevisível e pode degradar-se a qualquer momento”, refere a nota de imprensa.

Um porta-voz afirmou à AFP que se uma invasão russa acontecer, o governo dos EUA “não estará em posição de retirar cidadãos norte-americanos em tal contingência”.







Moscovo nega ter planos para invadir a Ucrânia.



“Os cidadãos norte-americanos na Ucrânia devem estar cientes de que uma operação militar russa em qualquer ponto da Ucrânia afetaria gravemente a capacidade da embaixada norte-americana para fornecer serviços consulares, incluindo assistência aos cidadãos norte-americanos que estão a deixar a Ucrânia”, adverte o texto.O Departamento de Estado insta também a comunidade norte-americana na Ucrânia a informar-se sobre “o que o Governo dos Estados Unidos pode ou não fazer para [lhes] dar assistência durante uma crise no estrangeiro”.

A NATO já alertou para um risco de um novo conflito na Europa depois de cerca de 100 mil militares russos se concentrarem junto à fronteira com a Ucrânia.







c/Agências