Ucrânia exige reunião com a Rússia nas próximas 48 horas

A Rússia continua a negar a existência de qualquer plano para invadir a Ucrânia, mas mantém mais de 100 mil soldados junto à fronteira com o país. Kiev exige agora um encontro nas próximas 48 horas para esclarecimentos sobre os planos de Moscovo.







O mais recente pedido de informação foi apresentado no contexto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a que a Rússia também pertence. Através deste mecanismo, os membros podem solicitar informações sobre as atividades militares de outro país que pertença à organização.







“Se a Rússia está a falar a sério quando menciona a indivisibilidade da segurança no espaço da OSCE, deve cumprir o compromisso com a transparência militar para diminuir as tensões e aumentar a segurança de todos”, afirmou o MNE ucraniano.







No entanto, também este pedido de encontro e esclarecimentos deverá ser recusado. De acordo com a agência RIA, que cita o diplomata russo Konstantin Gavrolov, a Rússia não irá participar no encontro da OSCE agendado para esta segunda-feira a pedido dos Países Bálticos, o que vaticina uma posição semelhante do Kremlin em relação ao pedido de Kiev.







Apesar dos vários esforços diplomáticos nas últimas semanas, a diminuição da escalada militar e da tensão não foi alcançada até agora. Nos últimos dias, vários países têm aconselhado os seus cidadãos a abandonar a Ucrânia na iminência de um possível ataque.





Portugal não é exceção: no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desaconselhou viagens para a Ucrânia que não sejam estritamente necessárias.

Adesão adiada?





Com as tropas estacionadas às portas da Ucrânia desde novembro de 2021, a Rússia exige garantias por parte dos Estados Unidos e NATO no sentido de impedir que a Aliança Atlântica se expanda mais para leste e que implemente mas armamento junto às fronteiras russas.







A antiga república soviética não é membro da Aliança Atlântica, mas tem manifestado interesse em integrar a organização. No entanto, com o crescendo de tensões das últimas semanas, Kiev tem enviado sinais contraditórios neste aspeto.







Vadym Prystaiko, embaixador da Ucrânia no Reino Unido, admitiu em declarações à BBC que a Ucrânia estava disposta a ser “flexível” quanto à ambição de ingressar na NATO, uma das grandes pretensões da Rússia neste imbróglio diplomático e militar.







“Podemos [não aderir], especialmente a ser ameaçados e intimidados desta forma”, respondeu o diplomata aos jornalistas.







No entanto, Prystaiko recuou em declarações posteriores, afirmando que a Ucrânia tem um compromisso constitucional para se juntar à NATO e que a entrada na organização só depende da “prontidão” da mesma.







O fim de semana ficou também marcado pelos esforços diplomáticos, com a chamada telefónica entre o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Presidente norte-americano, Joe Biden. No dia anterior, Biden e Vladimir Putin falaram por telefone durante uma hora.







E se há uma semana era o Presidente francês Emmanuel Macron que viajava até Moscovo para se reunir com o homólogo russo, terça-feira será a vez do chanceler alemão, Olaf Scholz, se deslocar à capital russa para um encontro com Vladimir Putin. Antes, porém, fará uma paragem esta terça-feira, em Kiev, para discutir a situação com o homólogo ucraniano.







Die Welt, citado pelo

A imprensa, nomeadamente a agência Reuters, adianta que a possibilidade de uma moratória quanto à elegibilidade da Ucrânia para a adesão à NATO não está em cima da mesa para os negociadores alemães. No entanto, o jornal alemão, citado pelo Guardian , relatou nos últimos dias que essa possibilidade foi discutida no círculo próximo de Scholz.

Companhias aéreas adaptam-se



De acordo com informações recolhidas pelos Estados Unidos,





Em entrevista à CBS News, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, admitiu que Moscovo poderá lançar uma ação militar a qualquer momento.







“Mas é óbvio que ainda aguardam uma ordem de partida. Por isso, não podemos prever qualquer data ou hora exata”, afirmou.







Perante as tensões crescentes no leste europeu, várias companhias aéreas estão a procurar adaptar-se: a companhia ucraniana SkyUp indicou no domingo que o voo que descolou da ilha da Madeira com destino a Kiev acabou por ser desviado para Chișinău, capital da Moldávia.





Nas próximas 48 horas, algumas das mais importantes seguradoras do mundo vão deixar de assegurar a cobertura de todos os voos que sobrevoem a Ucrânia, o que poderá levar a um bloqueio aéreo ao país.







Por sua vez, a KLM cancelou os voos com destino à Ucrânia até novas indicações.







No domingo, a agência ucraniana de segurança de tráfego aéreo, a Ukraerorukh, emitiu um comunicado onde alerta que o espaço aéreo sobre o Mar Negro é uma “zona de perigo potencial” e recomendou que às companhias aéreas que evitem sobrevoar aquele ponto geográfico entre os dias 14 e 19 de fevereiro.