Ucrânia. Forças ucranianas estão a reforçar posição no noroeste de Bakhmut

As tropas ucranianas estão a reforçar posições no noroeste de Bakhmut, para tentar impedir que os russos eliminem a principal via de comunicação junto à cidade. O grupo Wagner estará a fazer uma pausa tática com o objetivo de receber tropas convencionais russas, mais armamento e munições.