Ucrânia. França exorta União Europeia a classificar grupo Wagner como terrorista

A resolução não vinculativa foi aprovada por unanimidade no Parlamento francês. O objetivo é encorajar os 27 Estados-membros da União Europeia a incluir o grupo Wagner na lista oficial de organizações terroristas., afirmou o deputado francês Benjamin Haddad.Segundo o parlamentar, “”.

“Não são simples mercenários movidos “pelo apetite por dinheiro”, mas “seguem uma estratégia alargada, do Mali à Ucrânia, de apoio às políticas agressivas do regime do Presidente Vladimir Putin, em relação às nossas democracias”, acrescentou Benjamin Haddad. Se o grupo Wagner constar da lista de organizações terroristas, os Estados da União Europeia podem congelar os bens dos seus membros e as empresas e cidadãos europeus ficarão proibidos de negociar com o grupo.



Os mercenários do grupo Wagner têm encabeçado o prolongado ataque russo a Bakhmut, na região industrial ucraniana do Donbass, que dura há meses. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já agradeceu ao Parlamento francês e instou outros países a seguirem o exemplo.“Todas as manifestações de terrorismo devem ser destruídas e todos os terroristas devem ser condenados”, afirmou Zelensky.Na terça-feira, o jornal britânicorevelou que, após dois casos de construção de um caso legal, a Grã-Bretanha também iria incluir formalmente o grupo Wagner como uma organização terrorista para aumentar a pressão sobre a Rússia.Citando uma fonte governamental, orevelou que a inclusão do grupo Wagner na lista negra está “iminente” e que provavelmente será adotada dentro de semanas.Se o grupo for incluído na lista das organizações terroristas, o incentivo ou ostentação do logotipo em público passarão a ser consideradas uma infração penal. Uma decisão que vai impor sanções financeiras ao grupo Wagner e criar implicações na capacidade de angariar fundos se passarem por instituições financeiras britânicas.O grupo Wagner e o seu líder, Yevgeny Prigozhin, foram repetidamente sancionados pela União Europeia e pelo Reino Unido - com Prigozhin a ver os seus ativos na União Europeia congelados em 2020 e a ser colocado numa lista negra de vistos, devido ao envio de combatentes do grupo para a Líbia, um país devastado pela guerra.A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, admitiu no Parlamento que, legalmente, o rótulo de terrorista na União Europeia não teria qualquer efeito sobre o grupo. Mas “não devemos subestimar a importância simbólica de tal designação, nem o efeito dissuasor que poderia ter sobre os Estados tentados a recorrer ao Wagner”.

c/ agências