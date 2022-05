Ucrânia garante que repeliu forças russas para perto da fronteira em Kharkiv

A Ucrânia garante que repeliu as forças russas para uma área próxima da fronteira nordeste do país com a Rússia, na região de Kharkiv. De modo simbólico, militares ucranianos reinstalaram um ponto de controlo fronteiriço nesta zona, que estava sob domínio russo quase desde o início da guerra. . Moscovo falha assim para já o controlo da 2ª maior cidade ucraniana. .