Ucrânia. General russo demitido após criticar Ministério da Defesa

Em mensagem de voz publicada no Telegram, o major-general Popov acusa o Ministério da Defesa de trair os soldados russos por não fornecer apoio militar suficiente.



“Os militares das forças armadas da Ucrânia não conseguiram romper as nossas fileiras na frente, mas o nosso comandante sénior atingiu-nos pela retaguarda, decapitando o exército de forma traiçoeira e vil no momento mais difícil e tenso”, disse Popov.



O comandante do 58.º Exército alegou haver falta de sistemas de defesa adequados e de reconhecimento reconhecimento de artilharia e levantou questões sobre o número elevado de baixas.



“Também levantei uma série de outros problemas e expressei tudo ao mais alto nível, de uma forma franca e extremamente severa”, afirmou.



“Ou ficava quieto e era cobarde, ou dizia as coisas da forma como são”, defendeu. “Eu não tinha o direito de mentir, em nome dos meus companheiros de armas mortos, então descrevi todos os problemas que existem”, argumentou.



A mensagem de voz foi publicada pelo deputado russo Andrei Gurulyov, ex-comandante militar, não ficando claro quando a mensagem foi gravada.



O major-general diz que a sua demissão foi exigida por comandantes superior – que Popov acusou de traição – e aprovada pelo mistro russo da Defesa, Sergei Shoigu.



O Ministério da Defesa da Rússia ainda não comentou a demissão.



A demissão de Popov ocorre numa altura em que surgem dúvidas sobre o paradeiro de outro general, Sergey Surovikin, que não é visto em público desde o motim do grupo de mercenários Wagner, no mês passado.



Na quarta-feira, Andrey Kartapolov, chefe do Comité de Defesa da Duma Federal da Rússia, disse apenas que o general Surovikin “está a descansar”.



