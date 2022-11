Ucrânia. Governador russo diz que drones da NATO tentaram atravessar fronteira antes da invasão

"Nunca demos extensa cobertura a isso, mas houve tentativas por parte de veículos aéreos militares não tripulados e outras aeronaves para atravessar ilegalmente a fronteira", denunciou, citado pela agência notícias russa TASS.

As declarações de Vedernikov foram realizadas no 3.º Fórum Internacional dos `Media` em Pskov, tendo partilhado o vídeo no seu canal na plataforma de mensagens Telegram.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.595 civis mortos e 10.189 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.