Ucrânia. Guerra não está num "impasse", mas "pessoas estão cansadas", diz Zelensky

"O tempo está a passar e as pessoas estão cansadas (…), mas não estamos num impasse", assegurou o líder ucraniano durante uma conferência de imprensa em Kiev, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



As declarações surgem depois de um alto comandante ucraniano ter dito numa entrevista à Economist que os dois exércitos, russo e ucraniano, estavam retidos numa "guerra de atrito e de posições".



"Tal como durante a I Guerra Mundial, atingimos um nível tecnológico tal que agora nos encontramos num impasse", disse Valery Zalouzhny nessa entrevista. "Provavelmente não haverá um avanço magnífico e profundo", acrescentou.



Desde junho que a Ucrânia tem levado a cabo uma contraofensiva na tentativa de libertar os territórios ocupados por Moscovo. O progresso tem, porém, sido bastante limitado.



À semelhança de Zelensky, o Kremlin garantiu na quinta-feira que a guerra não está num "impasse", negando os comentários do comandante-chefe do exército ucraniano.

Na conferência de imprensa deste sábado, o presidente ucraniano rejeitou ainda a ideia de pressão dos países ocidentais sobre Kiev para iniciar negociações de paz com a Rússia. "Nenhum dos nossos aliados está a pressionar-nos a sentarmo-nos com a Rússia, a falar com eles ou a dar-lhes algo", assegurou.



O líder ucraniano aproveitou para dizer que, na sua opinião, a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas "desviou as atenções" da guerra entre Rússia e Ucrânia.



"Já nos encontrámos em situações muito difíceis, em que quase não havia foco na Ucrânia", observou Zelensky. "Estou absolutamente seguro de que iremos enfrentar este desafio".



"Nunca devemos esquecer que vocês estão a travar uma guerra existencial enquanto fazem reformas profundas no país", sublinhou, dizendo estar "confiante" de que a Ucrânia vai progredir no processo de adesão quando essas reformas forem efetivamente implementadas.



A Comissão Europeia deverá apresentar um relatório sobre os progressos realizados pela Ucrânia, Moldávia e Geórgia na próxima quarta-feira, altura em que irá decidir se abre ou não as negociações de adesão antes da cimeira dos 27 Estados-membros, que se realiza a meados de dezembro.

c/ agências