Ucrânia. Guerra suscita preocupações sobre saúde mental da população

A Organização Mundial da Saúde estima que, pelo menos, 20% dos ucranianos fiquem com traumas psicológicos devido à guerra. Os Médicos Sem Fronteiras estão no terreno com várias equipas. A RTP falou com um psicólogo ucraniano formado por uma equipa portuguesa que conta como é trabalhar no próprio país em conflito.