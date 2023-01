Ucrânia. Índia diz que acordo de paz com Rússia é "imperativo"

"É imperativo regressar ao diálogo e à diplomacia", disse Jaishankar após encontro com o seu homólogo austríaco, Alexander Schallenberg, em Viena.

"Acreditamos sinceramente que esta não é a era da guerra", adiantou o chefe da diplomacia da Índia, país que irá assumir a próxima presidência do G20.

Schallenberg disse que a Áustria tem "grandes esperanças que a nova presidência do G20" pela Índia "seja uma das vozes da razão".

"Creio que a Índia tem um papel importante a desempenhar neste contexto", disse o ministro austríaco, admitindo contudo que "ainda não se chegou ao ponto" em que seja possível retomar o diálogo entre a Ucrânia e a Rússia.

O ministro indiano deu a entender que o seu governo tentará sobretudo resolver os problemas de acesso a alimentos, combustíveis e fertilizantes.

"Esta é uma preocupação crescente para o sul global. Como presidente do G20, a Índia tem uma responsabilidade especial a este respeito", disse Jaishankar.

Entre os problemas que considera urgente resolver, o ministro indiano destacou a exportação de produtos agrícolas e a segurança da central nuclear ucraniana em Zaporijia, a maior da Europa, ocupada pela Rússia após a invasão da Ucrânia.

Esta questão será hoje discutida por Jaishankar numa reunião planeada com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi.

A Índia é um dos poucos países que tem reafirmado e aprofundado as suas relações com Moscovo desde o início da guerra na Ucrânia. Embora mantendo uma posição neutra em relação ao conflito, aumentou o volume de petróleo que importa da Rússia, absorvendo parte do petróleo bruto que Moscovo já não vende à União Europeia devido às suas sanções.

Até à data, o governo indiano tem ignorado os apelos das potências ocidentais para condenar a agressão russa.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.884 civis mortos e 10.947 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.