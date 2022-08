Ucrânia. Inverno poderá ser questão de vida ou de morte para população

Com seis meses de guerra na Ucrânia e sem qualquer prespetiva sobre o fim do conflito, o porta-voz do gabinete humanitário das Nações Unidas na Ucrânia avisa que o inverno poderá ser uma questão de vida ou morte para população do país. Saviano Abreu diz que as casas não estão preparadas para o frio.