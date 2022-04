Ucrânia já preencheu o inquérito de adesão à União Europeia

Dez dias depois da presidente da Comissão Europeia ter entregue a Zelensky, em Kiev, o questionário de adesão da Ucrânia à UE, o documento está preenchido e foi enviado de volta. O vice-chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky anunciou a conclusão desta fase.