Ucrânia. Kiev é alvo de bombardeamentos

Kiev está de novo debaixo de bombardeamentos russos. As explosões parecem ser muito mais centrais do que os ataques no início da guerra, avança a BBC.





"A capital está sob ataque de terroristas russos!" afirmou o prefeito de Kiev, Vitaliy Klitschko, e descreve que mísseis os atingiram "infraestrutura crítica" da cidade.





"Infelizmente, há mortos e feridos", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky numa mensagem na rede social Telegram.





Zelensky acrescenta que os ataques na Ucrânia nesta manhã mostram que a Rússia está " a tentar destruir-nos e varrer da face da Terra". O Presidente exorta a população de Kiev a ficar em abrigos.



Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

Há registo de oito mortes civis e 24 pessoas ficaram feridas como resultado dos ataques com mísseis em Kiev, declarou um assessor do ministro do Interior ucraniano.





Seis carros pegaram fogo após o ataque e mais de 15 veículos foram danificados, disse Rostyslav Smyrnov numa publicação no Facebook.





Smyrnov crescentou que 30 trabalhadores do serviço de emergência e seis unidades de resposta compareceram ao local no distrito de Shevchenkivskyy, da capital ucraniana.



Para além de Kiev, chegam relatos de ataques noutras cidades ucranianas. Kharkiv, Lviv, Dnipro e Zaporizhia também foram alvo de mísseis russos, durante esta manhã.



Em Kharkiv, a queda de três misseis causaram danos em infraestruturas de fornecimento elétrico.





O fornecimento de eletricidade e água em algumas áreas da cidade está interrompido, mas o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, já veio dizer que "especialistas e trabalhadores de serviços públicos estão a fazer tudo o que podem para restaurar a vida normal na cidade".