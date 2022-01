Ucrânia. Kiev suspeita que ataque informático a serviços públicos tenham origem na Rússia

A Ucrânia foi alvo de um ataque informático, tendo as instituições do Estado sido as mais atingidas. O ministério dos negócios estrangeiros ucraniano suspeita da Rússia e lembrou ações semelhantes levadas a cabo por Moscovo. O alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrel, garantiu que serão mobilizados todos os recursos para ajudar a Ucrânia.