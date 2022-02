Ucrânia. "Líderes e personalidades" continuam a sobrepôr-se a políticas, diz sociólogo

"O problema da Ucrânia é que as pessoas ainda não estão orientadas politicamente em torno de organizações políticas e ideologias, mas dão antes preferência a líderes e personalidades. Votam não por ideias, mas sobretudo por personalidades. É por isso que na Ucrânia prevalece um estilo personalista de fazer política", assinala o académico num gabinete exíguo do Instituto de Sociologia da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, situada no centro de Kiev, onde desde o átrio e pelas escadas de acesso se sucedem fotos emolduradas de antigos investigadores.

"As pessoas votam por personalidades, e muitas organizações tinham a designação do apelido dos políticos. Em anteriores eleições havia o partido Bloco [Petro] Poroshenko [ex-presidente], nome já alterado, havia o bloco Yulia Tymoshenko [ex-primeira-ministra]. Um político fundava um partido como se fosse a sua coutada pessoal".

No atual cenário político interno, dominam duas formações de centro-direita e de cariz populista, corporizadas pelo atual Presidente Volodymyr Zelensky e o seu partido Servo do Povo (CH), e a formação de Petro Poroshenko, derrotado nas presidenciais de 2019 e líder do Solidariedade Europeia (EC).

No entanto, Viktor Stepanenko, 60 anos, denota uma diferença essencial entre estes dois rivais políticos, decerto os principais rivais nas futuras presidenciais de 2024 e quando as recentes sondagens os colocam lado a lado.

"Poroshenko tem uma plataforma ideológica. Pode ser considerado nacionalista, populista de direita, mas tem coordenação ideológica, uma forte orientação euro-atlântica em política externa e para a economia de mercado livre", considera.

"Já Zelensky e o seu partido declaravam-se libertários, no sentido de uma posição mais à direita que os liberais. Mas o CH não tem ideologia, emite mensagens populistas e atua consoante os desejos das pessoas... reduzir os impostos", sugere, ao identificar o atual chefe de Estado como uma "mistura de vários elementos", do socialismo ao liberalismo.

"Por exemplo, a ideia que o seu partido avançou de que todas as pessoas acima dos 60 anos devem ter um `smartphone` gratuito... Estava incluído no programa presidencial, que revela um estilo populista sem uma agenda ideológica séria. Tem decisões muito estranhas".

O Instituto de Sociologia desta Academia multidisciplinar, realiza anualmente pesquisa sociológica e estudos em sociologia, da qual este investigador principal é um dos responsáveis.

O estudo "Monitorização da sociedade ucraniana" é a mais significativa publicação anual, que abrange todas as regiões do extenso país -- à exceção, desde 2014, da região da Crimeia anexada pela Rússia e nas regiões separatistas do Donbass, no leste.

"Desde há dois anos que registamos o facto de o covid-19 não ter sido um problema para a população, antes as questões económicas, como o salário ou o medo do desemprego. Mesmo o conflito com a Rússia estava em quarto ou quinto lugar. Para muitos a guerra estava longe, mas o salário e o desemprego estão presentes no dia a dia. Agora com a nova situação talvez as prioridades se alterem", admite, numa referência ao agravamento da situação político-militar entre Kiev e Moscovo.

Os estudos sociológicos também têm denotado uma "alteração radical" da estrutura social, com a emergência de novos estratos, em particular de pequenos e médios proprietários, em contraste com os tempos em que a Ucrânia era umas das repúblicas da extinta União Soviética.

"Trata-se de um novo estrato social que tentou envolver-se em negócios, nos tempos soviéticos impunha-se sobretudo a propriedade estatal, mas atualmente na Ucrânia a quota de propriedade privada é maior que a estatal", regista.

"O Estado envolveu-se num constante processo de privatização, venda ao setor privado de fábricas ou propriedade estatal, agora tentamos uma espécie de concorrência, uma forma competitiva mais transparente. Algum deste processo iniciou-se após a `revolução laranja` em 2004, um processo de democratização e normas mais cívicas no processo económico, a maioria surgiu após a revolução do Maidan de 2014", concretiza.

Um conceito de propriedade individual, que Viktor Stepanenko diz ser aceite e reconhecida pela maioria da população, apesar de denotar um "paradoxo" nesta abordagem pelo facto de a Ucrânia ser um dos países mais pobres da Europa, com profundas desigualdades sociais, mas com partidos de esquerda muito frágeis.

"É um paradoxo, as pessoas não são ricas, têm falta de dinheiro, baixo nível de vida, mas são relutantes em votar nos partidos de esquerda. Em parte, porque estes partidos e os seus líderes combatiam os oligarcas, mas em simultâneo eram um elemento dessa máquina".

Hoje, na Ucrânia, o salário mínimo não ultrapassa as 3.000 hryvnia [100 euros] e o médio não chega aos 500 euros. Uma realidade socioeconómica muito diferente dos tempos soviéticos "onde havia uma igualdade convencional, as pessoas tinham o suficiente para viver, apesar de a burocracia política ter sempre mantido mais posses".

Com a desagregação da União Soviética e a declaração da independência da Ucrânia em 1991, impôs-se o reino dos oligarcas, que no país representam atualmente perto de "20 famílias" e são considerados bilionários segundo os padrões ocidentais.

"A maioria fez fortuna não porque fosse talentosa, mas devido aos privilégios que obtiveram na distribuição da antiga propriedade coletiva. Um bom exemplo é Viktor Pinchuk, genro do antigo Presidente Leonid Kuchma, [o primeiro chefe de Estado após a independência e que cumpriu dois mandatos na década de 1990]".

E precisa: "Kuchma Foi o promotor deste sistema de novos proprietários na Ucrânia, a distribuição da riqueza nacional surgiu nesse período. Por exemplo, Pinchuk acumulou muitas antigas propriedades sociais não porque fosse inteligente, mas porque era familiar de Kuchma".

A situação das formações de esquerda ainda ficou mais comprometida com a ilegalização do Partido Comunista na sequência da "revolução de Maidan" no início de 2014, e que ainda se mantém.

"A justificação oficial para a ilegalização do Partido Comunista na Ucrânia em 2014 foi o facto de os comunistas serem uma espécie de aliados, uma parte colaborante e que justificava o início do que se designa de agressão russa contra a Ucrânia", indica.

Num processo de acelerada recomposição que abrange todos os setores de uma sociedade complexa, o sociólogo e investigador sublinha o "leque de identificações" que os seus estudos têm revelado, com destaque para o "reforço das pessoas que se identificam com a cidadania ucraniana".