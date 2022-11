Ucrânia. Líderes militares russos discutiram uso de armas nucleares, dizem EUA

De acordo com o New York Times , altos líderes militares russos debateram a intensificação da retórica nuclear russa, tendo em conta os avanços que têm sido feitos por parte das tropas ucranianas no campo de batalha.William J. Burns, diretor da CIA, tinha afirmado anteriormente que o “potencial desespero” de Putin para obter uma vitória na Ucrânia pode levar a Rússia a usar uma arma nuclear.O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, recusou-se a comentar “os detalhes da reportagem” do NYT.A Rússia é a maior potência em armas nucleares, com cerca de 6250 ogivas, entre as quais 2000 armas nucleares táticas, segundo o Pentágono.As armas nucleares táticas são consideradas de “baixo poder”, podendo armazenar uma potência de dez a 100 quilotoneladas. Em contrapartida, as armas nucleares estratégicas podem ter uma potência até 1000 quilotoneladas e são lançadas a partir de uma distância maior.

Apesar de serem consideradas de “baixa potência”, as armas nucleares táticas poderiam provocar milhares de mortos e tornar partes da Ucrânia inabitáveis.

Embora o risco de uma nova escalada permaneça preocupantemente alto, funcionários do Governo de Biden e aliados dos EUA também dizem que os diálogos entre o Ocidente e a Rússia no final do mês passado ajudaram a aliviar algumas das tensões nucleares.

Na passada quinta-feira, Putin afirmou que não planeia atacar a Ucrânia com armas nucleares. "Não vemos necessidade disso", disse Putin, sublinhando que só recorrerá ao nuclear de forma defensiva.





Por sua vez, Putin tem apontado o dedo à Ucrânia, afirmando que Kiev tem preparado uma “bomba suja” composta por uma mistura de material explosivo convencional e nuclear e pediu uma investigação da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que já está em curso.