Ucrânia. Macron avisa Putin de que "diálogo sincero" não é compatível com escalada militar

Macron e Putin falaram ao telefone durante uma hora e 40 minutos, e “manifestaram ambos a vontade de prosseguir o diálogo”, segundo uma declaração citada pela agência France-Presse (AFP).







Esse diálogo, referiu a Presidência francesa, versa as “formas de avançar na implementação dos acordos de Minsk” sobre a guerra na região ucraniana do Donbass e sobre as “condições de segurança e estabilidade na Europa”.

O presidente francês ainda “transmitiu as preocupações dos seus parceiros e aliados europeus” ao seu homólogo russo.Fonte do Eliseu afirmou à Reuters que não há nada que indique, após a conversa entre os dois líderes, que a Rússia está a preparar um ataque contra a Ucrânia.

"Não vimos nada que indicasse que o presidente Putin vai partir para a ofensiva", assegurou a mesma fonte. "No entanto, estamos extremamente vigilantes e atentos à postura [militar] russa para evitar o pior".

Após a reunião com Macron este sábado,, referindo-se à exigências russas, nomeadamente impedir a entrada da Ucrânia na NATO.Entretanto,A conversa aconteceu numa altura em que se agrava a tensão sobre a Ucrânia, depois de os Estados Unidos terem alertado, na sexta-feira, que a Rússia poderá invadir o país vizinho “a qualquer momento” nos próximos dias.E horas antes, os chefes da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, e da Rússia, Sergei Lavrov, conversaram por telefone sobre a crise, mas sem resultados práticos.Recorde-se que Macron já se tinha reunido com Putin em Moscovo, na segunda-feira, antes de viajar para Kiev, no dia seguinte para conversações com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A França exerce neste semestre a presidência rotativa da União Europeia (UE).O Ocidente acusa a Rússia de ter reunido dezenas de milhares de tropas junto à fronteira da Ucrânia para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014, e de apoiar, desde então, uma guerra separatista no Donbass (leste ucraniano).

A Rússia nega essa intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).