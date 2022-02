Ucrânia. Macron pediu a Putin que cesse a invasão

O presidente francês voltou a falar, esta tarde, ao telefone com o presidente russo. De acordo com o Eliseu, Emanuel Macrom pediu a Vladimir Putin para cessar, imediatamente, as operações militares na Ucrânia, lembrando-lhe que as sanções que a Rússia vai sofrer serão muito pesadas.