Ucrânia. Macron recusa falar em "genocídio", Le Pen quer aproximar Rússia e NATO

Para Emmanuel Macron, é evidente que as tropas russas cometeram crimes de guerra. Mas o presidente não quis ir mais longe, dizendo preferir “ser prudente com os termos hoje em dia”., declarou. “É uma loucura o que está a acontecer hoje. É uma brutalidade inacreditável e um regresso da guerra à Europa. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para os factos, e quero continuar a fazer o máximo para conseguir travar a guerra e restaurar a paz.Segundo Macron, o termo “genocídio” não se aplica à ofensiva de Moscovo pois russos e ucranianos são “pessoas fraternas”. O argumento do presidente francês não foi visto com bons olhos por Kiev, que considerou as palavras “dececionantes”.“Pessoasnão matam crianças, não disparam sobre civis, não violam mulheres, não mutilam idosos e não destroem as casas de outras ‘pessoas fraternas’.”, declarou Oleh Nikolenko, porta-voz do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.A posição de Emmanuel Macron foi conhecida depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter pela primeira vez acusado a Rússia de levar a cabo um genocídio. “Sim, chamo-o de genocídio porque é cada vez mais claro que Putin está apenas a tentar eliminar a ideia de se ser sequer ucraniano”, considerou na terça-feira.“Há cada vez mais provas das coisas horríveis que os russos fizeram na Ucrânia. E ainda vamos saber de mais e mais sobre essa devastação.”, acrescentou o líder norte-americano.

Marine Le Pen quer “reaproximação estratégica” entre NATO e Rússia

Em França, não são apenas as declarações de Emmanuel Macron a gerar controvérsia. A candidata de extrema-direita às presidenciais do país, Marine Le Pen, prometeu que, quando a guerra na Ucrânia terminar, irá propor laços mais estreitos entre a Rússia e a NATO.“Assim que a guerra Rússia-Ucrânia acabar e for resolvida com um tratado de paz,”, declarou em conferência de imprensa.A líder da União Nacional pretende ainda retirar a França do comando militar da Aliança.declarou, acrescentando que recusa “qualquer sujeição ao protetorado americano”.Marine Le Pen está a fazer frente a Emmanuel Macron nas presidenciais francesas, tendo ganho ainda mais popularidade durante a campanha eleitoral e estando muito próxima do presidente nas sondagens, com 45 por cento das intenções de voto na segunda volta, a 24 de abril. Macron lidera por uma margem estreita, com 55 por cento.

A candidata foi previamente acusada de ter relações próximas com o presidente russo, Vladimir Putin, o que levou Macron a considerá-la “complacente” e “financeiramente dependente” do Kremlin.







Num comício de Le Pen esta semana, um manifestante segurou uma fotografia recortada em formato de coração com a francesa e o presidente russo a dar um aperto de mão no Kremlin, em 2017. O manifestante foi derrubado ao chão por seguranças e retirado do local.