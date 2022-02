Ucrânia. Macron vai a Moscovo tentar serenar ânimos em encontro com Putin

Os encontros e telefonemas multiplicam-se para evitar uma eventual invasão russa da Ucrânia. Depois de um fim de semana de contactos com Joe Biden e Vladimir Putin, o chefe de Estado francês viaja até à capital russa para tentar acalmar os ânimos.







Moscovo nega qualquer plano de invasão da Ucrânia, mas tem mais de 100 mil militares destacados junto à fronteira com o país vizinho. Em resposta, o Ocidente reforçou a presença em países como a Polónia e Roménia, com o envio de mais três mil soldados da NATO.





A Casa Branca acredita que Moscovo conta com pelo menos 70 por cento dos elementos necessários para levar a cabo uma invasão militar de larga escala durante o mês de fevereiro.





Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, afirmou no domingo que a invasão poderia ocorrer “amanhã”.





No entanto, a França parece estar mais otimista quanto às verdadeiras intenções da Rússia. Em entrevista à imprensa francesa no domingo, Emmanuel Macron afirmou que o objetivo de Moscovo não é a invasão da Ucrânia, mas antes “uma clarificação das regras com a NATO e União Europeia”.





Ao diário Journal du Dimanche, o Presidente francês considerou urgente “avançar para uma nova ordem de que a nossa Europa precisa profundamente e que assenta no princípio cardeal da igualdade soberana entre Estados”.





Macron espera que a reunião de hoje com Putin seja suficiente para evitar uma situação de conflito. “A intensidade do diálogo que temos tido com a Rússia e esta visita a Moscovo estão a acontecer para evitar que isso aconteça”, afirmou o Presidente russo.





As palavras do chefe de Estado francês surgem num semestre decisivo para o país, não só porque França é atualmente o país que detém a presidência do Conselho da União Europeia, mas também pelas eleições presidenciais em abril, a que este esforço e protagonismo diplomático de Macron não será alheio.





Na mesma entrevista ao diário francês, Macron apelou a um novo entendimento para uma “uma solução histórica” que resolva os problemas da segurança europeia que não provoque a Rússia.





“Devemos proteger os nossos irmãos europeus com propostas de um novo equilíbrio, capaz de preservar a soberania e a paz. Isto deve ser feito com respeito pela Rússia, compreendendo os traumas contemporâneos deste grande povo e nação”, afirmou Macron.





Depois de Moscovo, o Presidente francês viaja para Kiev na terça-feira para um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy. Esta é, aliás, uma semana de intensos contactos diplomáticos: enquanto Macron está em Moscovo, o chanceler alemão Olaf Scholz vai estar em Washington para se reunir com o Presidente norte-americano, Joe Biden.