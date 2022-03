Ucrânia. Médicos em Portugal apelam a "corredores humanitários independentes e livres"

O objetivo da iniciativa da Ordem dos Médicos passa por unir estes profissionais“Em pouco mais de 48 horas, a carta já foi assinada por cerca de sete mil médicos de Portugal, entre os quais constam profissionais de naturalidade ucraniana e russa”, lê-se num comunicado da Ordem dos Médicos.O bastonário Miguel Guimarães aponta o facto de os direitos humanos estarem a ser atropelados na invasão russa da Ucrânia, até mesmo “o princípio internacional da neutralidade médica”., acentua o bastonário da Ordem dos Médicos.

“Cada minuto conta”

carta aberta aponta que “ninguém ganha com esta guerra” e que “cada minuto conta”, uma vez que “os mortos, os traumatizados e a destruição não param de aumentar”.“Jurámos consagrar a nossa vida ao serviço da humanidade. A nossa missão é salvar vidas humanas. Queremos um mundo sem medo. Onde ninguém tenha de sofrer sem acesso a cuidados médicos. Queremos a ciência ao serviço da vida e não da destruição”, propugna a Ordem dos Médicos.

"Garantir que os doentes e vítimas tenham total acesso a cuidados de saúde é uma obrigação dos países em conflito e de toda a comunidade global", defende a Ordem.



“Somos de várias nacionalidades e trabalhamos juntos num país, Portugal. Somos portugueses, ucranianos, russos, brasileiros, espanhóis, italianos, cubanos, e de muitas outras nacionalidades. E estamos juntos pela paz e pela vida. Com humanismo e solidariedade. Sem fronteiras. Somos os soldados da paz, que não desistem de lutar pela vida das pessoas, que não deixam ninguém para trás, que cuidam e protegem os seus doentes”.Na carta aberta pode ler-se ainda que, prossegue o documento.“A nenhum, perguntamos pelas suas ideias. Não dividimos as pessoas em amigos e inimigos. Não permitimos que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político, ou posição social se interponham entre o nosso dever e o nosso doente. E o nosso doente não tem idioma. A dor não tem idioma. A vida humana não tem idioma”.“Falamos todos a mesma linguagem através do olhar das crianças que choram, do ranger determinado dos dentes de quem tudo faz para salvar a sua família em busca de um porto seguro, da testa enrugada de quem assiste, a cada tiro, a cada bomba, a mais uma morte. E os doentes entregam ao médico a sua vida”, enfatiza-se na carta.