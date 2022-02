Ucrânia mobiliza reservas militares face a ameaça russa

Inicialmente, o presidente da Ucrânia tinha descartado uma mobilização geral, mas reviu a decisão e começou a convocar pessoas entre os 18 e os 60 anos que estavam na reserva.





É mais um sinal de que a Ucrânia está a preparar-se para um confronto aberto.





Volodymyr Zelensky disse ao país que deve "E sublinhou:





Estima-se que haja cerca de 900 mil pessoas como possíveis militares nas forças de defesa em reserva na Ucrânia.





Zelensky descreve a Ucrânia como "um país pacífico", mas acredita que o povo não ficará quieto diante de uma agressão.





"Se ficarmos calados hoje, desapareceremos amanhã. Temos muito trabalho pela frente, todos os dias, mas estamos preparados para isso, com confiança em nós mesmos, em nosso país e na vitória", defendeu.





Foram realizadas reuniões entre partidos para propor um "governo de coligação de defesa" e anunciado um programa de "patriotismo económico" com de incentivos fiscais e outros mecanismos, tendo em vista "fortalecer um país atingido pela ameaça de guerra".

Comunidade internacional

"O que Putin acha que lhe dá o direito de declarar novos países?". A pergunta foi do presidente norte-americano, Joe Biden, durante uma comunicação em que anunciou a aplicação de sanções a dois bancos russos e medidas para impedir a Rússia de levantar capital nos mercados ocidentais.





O embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, rejeitou as sanções , afirmando: "Não me lembro de um único dia em que o nosso país tenha vivido sem quaisquer restrições do mundo ocidental. Aprendemos a trabalhar nessas condições. E não apenas sobreviver, mas também desenvolver nosso estado”.À medida que se desenrolam discórdias diplomáticas entre Biden e Putin, Austrália, Canadá e Japão juntaram-se aos EUA, Reino Unido e União Europeia para anunciar sanções contra a Rússia.

Scott Morrison, primeiro ministros australiano, afirmou que o governo russo está "a comportar-se como bandidos e valentões" e defende que "deve haver consequências para as ações da Rússia".







A Austrália vai impor sanções contra vários setores indústriais, como a energia, mineração e hidrocarbonetos, das regiões de Donestsk e Lugansk, que passam ainda a ser abrangidas por sanções impostas em 2011 à Crimeia e a Sebastopol, então ocupadas pela Rússia.





Advertiu para possíveis respostas russas como espionagem e ataques cibernéticos contra as agências de segurança dos países proponentes das sanções.





Do Canadá, Justin Trudeau anunciou que está a enviar centenas de militares para a Europa Oriental com o objetivo de reforçar as forças da NATO e impor novas sanções. "Não se engane, isso é mais uma invasão de um estado soberano e é completamente inaceitável", declarou.





Trudeau alertou que as ligações comerciais com os dois territórios controlados pela Rússia no leste da Ucrânia "serão cortadas, a compra de dívida soberana russa será excluída".





O Japão anuncia que vai suspender emissões de vistos a pessoas ligadas às duas zonas do Leste da Ucrânia e distribuição de títulos de dívida soberana russa no país, em resposta às "ações da Rússia na Ucrânia".







"Instamos fortemente a Rússia a retornar ao processo diplomático", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, acrescentando que suspende o comércio com o governo russo e congela bens de pessoas ligadas às autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk.