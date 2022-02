Ucrânia. Moscovo e Washington mediram forças no Conselho de Segurança da ONU

A embaixadora norte-americana, Linda Thomas-Greenfield, começou por afirmar que esta foi a maior mobilização militar que a Europa viu nas últimas décadas.”, acusou.Já o homólogo russo, Vassily Nebenzia, acusou os Estados Unidos de “fomentar a histeria” e “enganar comunidade internacional” com “acusações infundadas” e ainda de uma interferência inaceitável nos assuntos do Kremlin.

A reunião foi realizada a pedido dos Estados Unidos contra a vontade da Rússia. Dez dos 15 países-membros do Conselho de Segurança votaram a favor da reunião.

Segundo Vassily Nebenzia, a Rússia costuma enviar tropas para o seu próprio território e Washington não tem nada a ver com isso.Com Linda Thomas-Greenfield a ripostar que o envio de mais de 100 mil soldados russos ameaçava a “segurança internacional” o que justifica um debate público na ONU., cujo regime é muito próximo do Kremlin.Rosemary DiCarlo, secretária-geral adjunta da ONU para as Questões Políticas, reagiu de imediato, afirmando não “haver qualquer alternativa à diplomacia” nesta crise.“Não deve haver intervenção militar”, acrescentou.

Esforços diplomáticos prosseguem

Para esta terça-feira está agendado um telefonema entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o seu homólogo Serguei Lavrov.Segundo a BBC, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que Washington continua totalmente comprometido com o diálogo e vai continuar a consultar os seus aliados e parceiros, incluindo a Ucrânia.. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson desloca-se na quarta-feira à Ucrânia, tendo já prometido trabalhar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para encontrar uma solução diplomática e “evitar mais derramamento de sangue”.Também o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, o seu homólogo holandês, Mark Rutte, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, e o seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, são esperados em Kiev.A ministra da Defesa do Canadá, Anita Anand, cujo país está a fornecer assistência militar à Ucrânia, chegou à capital ucraniana no domingo para uma visita de dois dias. A responsável anunciou o envio de tropas canadianas para o oeste da Ucrânia e o repatriamento temporário de todos os funcionários não-essenciais da sua embaixada em Kiev.Boris Johnson vai propor esta semana na NATO um destacamento de tropas para responder à escalada da “hostilidade russa” em relação à Ucrânia.Um anúncio apreciado pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, que saudaram ambos a “liderança” britânica.A Casa Branca acredita que existe uma "possibilidade distinta" de a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro, apesar do Governo ucraniano minimiar este aviso, e insistir que não vê a situação a agravar-se para além do que já foi visto anteriormente.

Moscovo respondeu à carta norte-americana

O Kremlin enviou uma resposta por escrito à proposta dos Estados Unidos para a diminuição de tensões na Ucrânia, revelaram várias fontes do executivo de Joe Biden.Um funcionário do Departamento de Estado recusou-se a dar mais detalhes sobre a resposta, considerando “imprudente discutir em público” e acrescentando que deve ser a Rússia a divulgar o conteúdo."Continuamos totalmente comprometidos com o diálogo para resolver estes problemas e continuaremos a consultar de perto os nossos aliados e parceiros, incluindo a Ucrânia", salientou fonte governamental citada pela agência AFP.Na semana passada os Estados Unidos entregaram a sua própria carta à Rússia, em resposta às propostas formuladas em dezembro por Moscovo sobre os seus requisitos de segurança.

Ameaça de sanções às elites russas

Os Estados Unidos e o Reino Unido prometeram impor mais sanções se a Rússia invadir a Ucrânia.

Entre o arsenal de sanções referidas, tanto Londres como Washington pretendem atingir o gasoduto estratégico Nord Stream 2, entre a Rússia e a Alemanha, ou o acesso dos russos a transações em dólares, moeda que domina o comércio internacional.

A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, revelou no Parlamento que está a ser preparada legislação para agravar o regime de sanções.O Reino Unido, um dos destinos preferidos da elite russa para investimentos, anunciou que vai endurecer o seu arsenal de possíveis sanções contra pessoas ou empresas russas.“Trata-se de um ataque ostensivo contra os negócios” russos, comentou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, prometendo uma “retaliação” se necessário.Jáavisou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, especificando que os alvos serão pessoas próximas do Kremlin.Washington identificou "membros pertencentes ou a gravitar em torno do círculo interno do Kremlin", adiantou Psaki, indicando que essas pessoas eram "alvos particularmente vulneráveis" para sanções, por causa das relações financeiras com alguns países ocidentais."Este é apenas um elemento entre outros, desejado por nós, para atingir a Rússia de todos os ângulos" no caso de um ataque, acrescentou.Confrontado com a perspetiva de sanções, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros indicou que o seu país quer “boas relações, justas, mutuamente respeitosas com os Estados Unidos, como com qualquer outro país do mundo”.

A Rússia “não quer ficar numa posição em que a [sua] segurança seja regularmente violada”, prosseguiu Sergei Lavrov.