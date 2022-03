Ucrânia mostra abate de três aeronaves russas

Nas últimas horas, as forças ucranianas divulgaram vídeos do abate de duas aeronaves russas perto de Kherson, a primeira cidade a ser tomada pelas forças Russas. Num vídeo amplamente divulgado vemos as imagens do abate de um caça bombardeiro, um dos mais modernos da força aérea russa. Um dos pilotos terá sido de imediato capturado pelas forças ucranianas.