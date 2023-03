Ucrânia. NATO admite que Bakhmut está prestes a cair em mãos russas

António Guterres pediu a renovação do acordo de exportação de cereais da Ucrânia e voltou a defender o fim da guerra. O Secretário-geral das Nações Unidas reuniu-se com Volodymyr Zelensky, em Kiev. Na frente de guerra, o líder do grupo de mercenários Wagner reivindicou já o controlo do leste de Bakhmut e o Secretário-geral da NATO admite que a cidade pode cair nos próximos dias.