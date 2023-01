Ucrânia nega ter sofrido 600 baixas e garante estar a repelir ataques a leste

logo após a trégua unilateral decretada para o Natal Ortodoxo, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.Num relatório citado pela Reuters, pode ler-se que

"Bakhmut está a aguentar, apesar de tudo", avançou, por sua vez, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na mais recente alocução noturna. "Embora a maior parte da cidade tenha sido destruída por ataques russos, os nossos soldados estão a repelir as constantes tentativas russas de avançar", acrescentou.

A cidade vizinha de Soledar continua a resistir, "mesmo que haja uma destruição ainda maior e as coisas estejam muito difíceis", sublinhou.



Ao entrar no 320.º dia de confrontos, Zelensky apelidou estes constantes ataques como a batalha "mais sangrenta" da guerra até agora.

A Rússia retomou a ofensiva depois de Vladimir Putin ter convocado uma trégua unilateral para o Natal ortodoxo durante o fim de semana, embora haja poucos sinais de que tenha ocorrido uma pausa na linha da frente.

, afirmou Zelensky.

Contra-informação

No domingo, as autoridades russas alegaram que um ataque com mísseis em Kramatorsk, a noroeste de Bakhmut, matou 600 soldados ucranianos. Mas de acordo com repórteres da Reuters "

A equipa de jornalistas reporta que visitou os dois dormitórios universitários que Moscovo disse ter abrigado temporariamente funcionários ucranianos, na cidade oriental de Kramatorsk. Afirma que nenhum dos edifícios tem indícios de ter sido atingido diretamente e não há nenhum sinal de corpos ou vestígios de sangue.

ℹ️ Reuters: But neither dormitory in the eastern city of Kramatorsk appeared to have been directly hit or seriously damaged. There were no obvious signs that soldiers had been living there and no sign of bodies or traces of blood.#Ukraine️ #UkrainianArmy #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/LJnUn8GX1l