"Ucrânia no presente e no futuro". Sánchez e von der Leyen inauguram Presidência Espanhola em Madrid

declarou o chefe do governo espanhol.Sánchez garantiu que sob a Presidência Espanhola vai continuar “a defender a Ucrânia em todos os âmbitos, político, também o financeiro, militar, humanitário” e “continuar a acompanhar a Ucrânia no seu caminho à adesão, observando os passos que estipulará a Comissão Europeia”.“Europa e Ucrânia juntos, até à vitória final e assim acordámos no seio das instituições internacionais e assim o transmiti pessoalmente ao presidente Zelensky e ao parlamento ucraniano no passado sábado em Kiev”, acrescentou.Pedro Sánchez referiu que a visita é “uma excelente oportunidade para alinhar posturas e trabalhar juntos nos desafios que teremos de enfrentar conjuntamente nos próximos meses” e, impulsionando todas aquelas pastas que continuem abertas com o objetivo de fechar o maior número possível antes do término do mês de dezembro”.Para cumprir o seu mandato à frente do Conselho da União Europeia, com início a 1 de julho e até ao próximo dia 31 de dezembro, Espanha pretende “seguir quatro eixos de ação” que considera particularmente prioritários, entre os quais reindustrializar a União Europeia e assegurar a sua autonomia estratégica aberta, avançar na transição ecológica e na adaptação ambiental, promover uma maior justiça social e económica e reforçar a unidade europeia.

Ucrânia é número um na agenda espanhola

Lado a lado com Pedro Sánchez, a presidente da Comissão Europeia abriu o discurso sobre a agenda legislativa para os próximos seis meses com a Ucrânia. “Espanha assume a presidência do Conselho da UE num momento decisivo, em que devemos duplicar o nosso apoio à Ucrânia”, começou por dizer Ursula von der Leyen.“Já passaram quase 500 dias desde a invasão brutal da Rússia., com o povo ucraniano a lutar corajosamente pela sua liberdade”, frisou.A responsável considera que “agora é nosso dever mostrarmos a mesma resistência e perseverança, o que inclui um apoio financeiro regular e de confiança”.A UE decidiu, por isso, destinar mais um apoio a Kiev. “Este financiamento vai também apoiar os esforços de reforma da Ucrânia”, que está a “trabalhar arduamente nos progressos em direção à União Europeia, apesar da guerra atroz” que atravessa, lembrou von der Leyen., acrescentou.Há também que renovar as sanções à Rússia, “para manter uma pressão elevada”, assim como fornecer às forças de Kiev “tudo o que precisam para terem sucesso no campo de batalha”, nomeadamente equipamentos militares.

“Europa é o sítio onde se devem fazer negócios”

Para além dos planos para a Ucrânia, na agenda espanhola estão também a corrida global à tecnologia e inovação., frisou von der Leyen. “É isso que precisamos que a Presidência Espanhola acelere”.Pedro Sánchez considera que a Comissão já deu grandes passos nesta direção e que a sua Presidência vai tratar de concluir alguns temas-chave sobre os regulamentos das matérias-primas críticas, sobre a indústria de Impacto Zero ou ainda sobre a Inteligência Artificial.“A Presidência Espanhola proporá à União uma visão estratégica para continuar a avançar nesta Agenda até ao ano 2030”, afirmou o primeiro-ministro espanhol.Já no campo da migração, Ursula von der Leyen defende que “a noção de parceria é essencial”. “Fizemos bons progressos nas propostas legislativas no Pacto de Asilo e Migração. Agora precisamos de o levar até ao final para que seja adotado no fim deste mandato”, vincou.

Por fim, von der Leyen disse estar “feliz por poder contar com a dedicação, liderança e profundo espírito europeu de Espanha”.