Ucrânia. Nova resolução na ONU sobre ajuda humanitária "muito em breve"

A embaixadora da Noruega na ONU, Mona Juul, membro não permanente do Conselho de Segurança, disse hoje à comunicação social que aprovaria a possibilidade de intervenção do chefe de Estado da Ucrânia, país invadido pela Rússia.

"Falo por instinto: é uma boa ideia", disse a diplomata antes da apresentação à Assembleia Geral da ONU de um projeto de resolução submetido por França e México, destinado a pedir a "cessação das hostilidades", proteção de civis e a entrega de ajuda humanitária à Ucrânia.

A confirmar-se, o discurso do Presidente Zelensky perante a Assembleia Geral da ONU, com 193 países membros, poderia coincidir com a votação deste projeto de resolução.

No entanto, de acordo com uma fonte da ONU, o encontro com o chefe de Estado ucraniano, que falou hoje por videoconferência ao Congresso norte-americano, deve ser "informal".

Intervenções em direto através de vídeo por parte de um chefe de Estado não são possíveis no âmbito de uma reunião formal da Assembleia, especificou essa fonte.

Questionado sobre quando uma nova resolução será votada na Assembleia Geral, o embaixador mexicano na ONU, Juan Ramon de la Fuente Ramirez, disse que será "muito em breve".

"Nos próximos dias", acrescentou, sublinhando que os membros das Nações Unidas devem "avançar" para que a ONU volte a falar sobre a guerra.

Em 02 de março, por iniciativa da União Europeia, a Assembleia-Geral da ONU aprovou por maioria esmagadora um primeiro texto condenando a Rússia pela sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

A resolução foi descrita como "histórica", por ter obtido 141 votos a favor, 35 abstenções e apenas cinco contra.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 691 mortos e mais de 1.140 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.