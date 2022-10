Ucrânia. Novo balanço aponta para 19 mortos em ataques russos

“Segundo dados preliminares, 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas”, revelou o Serviço de Emergência ucraniano. O balanço anterior apontava para 14 mortos.“Aviso, durante o dia há uma elevada probabilidade de ataques com mísseis no território ucraniano. Por favor, permaneçam em abrigos e não ignorem os sinais de ataque aéreo”.Mais de 300 localidades permanecem sem eletricidade, após os ataques que atingiram centrais elétricas.Esta manhã, um novo ataque russo atingiu a cidade de Zaporizhia, no sul do país. Doze mísseis S-300 atingiram infraestruturas civis.

Zelensky adverte para ameaça permanente

O presidente ucraniano Volodymr Zelenksy advertiu os ucranianos para uma ameaça permanente de ataques russos. Numa altura em que decorrem os trabalhos de limpeza no país.“Os trabalhos de limpeza estão em curso em todo o país. Vamos restaurar todos os locais que foram danificados por terroristas russos. É apenas uma questão de tempo”, afirmou o Presidente ucraniano.“Sigam as regras de segurança e prestem atenção às sirenes. O perigo ainda existe, mas continuamos a lutar”, advertiu Zelenksy.O Presidente ucraniano concluiu o discurso afirmando que a Rússia recorreu a ataques com mísseis porque “não se consegue opor às tropas ucranianas no campo de batalha”.“Vamos tornar o campo de batalha ainda mais complicado para o inimigo”, rematou Zelenksy.