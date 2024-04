Ucrânia. Novo pacote de ajuda militar britânico inclui mísseis de longo alcance Storm Shadow

"São (mísseis) Storm Shadow e outros tipos de mísseis, centenas de veículos blindados e anfíbios e munições; tudo o que a Ucrânia realmente precisa no campo de batalha", escreveu Zelensky nas redes sociais, relatando uma conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

A Ucrânia recebeu na primavera passada os primeiros mísseis de longo alcance Storm Shadow do Reino Unido, que têm sido utilizados por Kiev para atingir alvos russos longe da linha da frente.

O Presidente ucraniano agradeceu a Sunak a decisão de enviar o equipamento militar e pela cooperação do Reino Unido na produção conjunta de defesa, em particular, disse, no desenvolvimento do armamento de longo alcance e das capacidades marítimas da Ucrânia.

Zelensky também discutiu com o primeiro-ministro britânico "a necessidade de criar um mecanismo para a apreensão de ativos russos" no Reino Unido.

Sunak inicia hoje uma visita à Polónia e à Alemanha, coincidindo com o anúncio do pacote adicional de apoio militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de libras (580 milhões de euros).

O financiamento será utilizado para fornecer "rapidamente" munições, defesa antiaérea, `drones` e apoio de engenharia, adiantou o Governo em comunicado.

Em paralelo, o Ministério da Defesa britânico vai enviar equipamento "para ajudar a fazer recuar a invasão russa em terra, no mar e no ar", incluindo 60 barcos, mais de 1.600 mísseis de ataque e de defesa aérea, mais de 400 veículos e cerca de quatro milhões de cartuchos de munições para armas ligeiras.

"Defender a Ucrânia contra as ambições brutais da Rússia é vital para a nossa segurança e para toda a Europa. Se permitirmos [o Presidente, Vladimir] Putin tenha êxito nesta guerra de agressão, não se vai ficar pela fronteira polaca", avisou Sunak.

O financiamento adicional de 500 milhões de libras anunciado hoje eleva para três mil milhões de libras (3.500 milhões de euros) a ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia este ano.

O novo pacote de ajuda britânico surge depois de a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ter aprovado, no sábado, uma nova dotação de mais de 60 mil milhões de dólares (cerca de 57 mil milhões de euros) para financiar novas remessas de armas para a Ucrânia, após meses de impasse.

O Congresso norte-americano também aprovou legislação que permite atuar contra ativos russos.