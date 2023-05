Ucrânia. Número de mortes em ataques russos em Kherson sobe para 21

O balanço anterior das autoridades locais registava 16 mortos e 22 feridos.

"Uma estação ferroviária e um cruzamento, uma casa, uma loja de ferragens, um supermercado, um posto de gasolina - sabem o que une esses lugares? O rasto sangrento que a Rússia deixa com seus projéteis, matando civis na região de Kherson", escreveu Volodymyr Zelensky na sua conta do Telegram.

Destacando que todas as vítimas são civis, o líder ucraniano, acrescentou: "Jamais perdoaremos os culpados. Derrotaremos o estado maligno e responsabilizaremos todos os perpetradores".

Os bombardeamentos russos surgem no mesmo dia em que Moscovo acusou Kiev de estar por detrás de um ataque com `drones` contra o Kremlin, com o objetivo de assassinar o Presidente russo, Vladimir Putin, alegações rejeitadas por Zelensky.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.709 civis mortos e 14.666 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.