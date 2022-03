Ucrânia. Número de refugiados pode ultrapassar os quatro milhões nos próximos dias

De acordo com o ACNUR, são mais 38.916 ucranianos que saíram do seu país em relação aos números divulgados na segunda-feira.

Desde 22 de março, o fluxo de refugiados desacelerou de forma acentuada, para cerca de 40.000 passagens diárias, e a barreira de quatro milhões projetada pelo ACNUR no início do conflito poderá ser ultrapassada nos próximos dias.

No total, mais de 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população, tiveram de deixar suas casas atravessando a fronteira para encontrar refúgio em países vizinhos ou em outros lugares da Ucrânia.

A ONU estimou o número de deslocados internos em quase 6,5 milhões.

Cerca de 90% dos que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 1,5 milhões de crianças estão entre os que fugiram.

Antes deste conflito, a Ucrânia tinha uma população de mais de 37 milhões de pessoas nos territórios controlados por Kiev - que, portanto, não inclui a Crimeia (sul) anexada em 2014 pela Rússia, nem as áreas orientais sob controlo separatistas pró-russos neste mesmo ano.

A Polónia abriga bem mais da metade de todos os refugiados da Ucrânia desde o início da invasão russa. Desde 24 de fevereiro, quando teve início a invasão, 2.314.623 de ucranianos entraram na Polónia, de acordo com o levantamento do ACNUR divulgado em 28 de março.

Antes desta crise, a Polónia já albergava cerca de 1,5 milhões de ucranianos que vinham, na sua maioria, trabalhar neste país membro da União Europeia.

De acordo com a agência de refugiados da ONU, 602.461 pessoas fugiram para a Roménia até 28 de março.

Após a chegada à Moldova, um pequeno país de 2,6 milhões de habitantes e um dos mais pobres da Europa, alguns dos refugiados continuam a sua jornada para a Roménia ou Hungria, muitas vezes para encontrar familiares. De acordo com o ACNUR, 385.222 pessoas entraram na Moldávia até 28 de março.

A Hungria recebeu 359.197 ucranianos no mesmo período, segundo dados do ACNUR. O país tem cinco postos fronteiriços com a Ucrânia. Até 28 de março, um total de 278.238 pessoas chegaram a Eslovénia da Ucrânia desde o início da guerra, segundo o ACNUR.

O número de pessoas que se refugiaram na Rússia é de quase 271.254, até 22 de março, que é o último número disponível.

O ACNUR também observou que entre 21 e 23 de fevereiro, 113.000 pessoas cruzaram os territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk para a Rússia. Até 28 de março, a Bielorrússia havia recebido 9.875 pessoas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.151 civis, incluindo 103 crianças, e feriu 1.824, entre os quais 133 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.