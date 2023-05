Ucrânia. ONU alerta para agravamento da situação humanitária no leste do país

A situação humanitária na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, está agravar-se, com milhares de civis sem acesso a serviços essenciais, devido à intensificação dos confrontos nos últimos dois meses com as forças russas, alertou hoje a ONU.