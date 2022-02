Ucrânia. OSCE constata dezenas de violações diárias do cessar-fogo

A missão da OSCE na Ucrânia tem que ver com a segurança interna no país e não com a presença de tropas russas junto à fronteira, alegadamente para facilitar o diálogo na região. Os relatórios indicam que todos os dias há dezenas de violações do cessar-fogo.