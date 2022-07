Ucrânia. Países Baixos defendem apoio a Kiev mesmo que a guerra se prolongue

"Esta guerra poderá durar mais tempo do que esperávamos. Mas isso não significa que nos possamos sentar e assistir passivamente ao seu desenrolar. Temos de nos manter concentrados e continuar a apoiar a Ucrânia de todas as formas possíveis", disse Rutte numa conferência de imprensa junto do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O primeiro-ministro dos Países Baixos anunciou o envio para a Ucrânia de novos sistemas de artilharia de longo alcance e de uma ajuda financeira de 200 milhões de euros.

Naquela que é a primeira visita do neerlandês à Ucrânia desde a invasão russa, Rutte passou também por Butcha, Irpin e Borodianka, três cidades perto de Kiev que foram ocupadas pelas tropas russas no início da guerra e que se tornaram um símbolo das suas atrocidades.

Depois da reunião, Zelensky saudou no seu canal na rede social Telegram as discussões "construtivas" que teve com Rutte e agradeceu aos Países Baixos, um dos dez principais parceiros da Ucrânia, segundo o presidente.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou mais de 4.300 civis e obrigou à fuga para o estrangeiro de mais de 7,2 milhões pessoas, segundo dados da ONU, que sublinha que os números reais podem ser muito superiores.