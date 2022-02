Ucrânia. Países da NATO retiram diplomatas, MNE português mantém silêncio

Segundo a agência noticiosa ucraniana Novoe Vremya, são 39 os países que até agora advertiram os seus cidadãos para não viajarem com destino à Ucrânia, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha.





Os Estados Unidos, em particular, fizeram já saber aos seus cidadãos presentes na Ucrânia que, em caso de invasão russa, não devem contar com uma operação de evacuação em larga escala. Com efeito, se depois da chegada dos talibans Cabul era o cenário de uma guerra terminada, depois de uma eventual entrada de tropas russas Kiev será palco de uma guerra que começa, e com o espaço aéreo encerrado.









As Embaixadas dos EUA e do Canadá enviaram para a cidade de Lviv, no ocidente da Ucrânia, os funcionários que não são evacuados do país. Diplomatas britânico, canadianos e norte-americanos integrados na missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) foram igulamente retirados, bem como os instrutores militares que os três países tinham em actividade na Ucrânia.

À hora de publicação deste artigo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português tinha deixado sem resposta durante seis horas duas perguntas que lhe foram endereçadas por escrito sobre as instruções que possa ter para os diplomatas portugueses e sobre a política que tem relativamente à continuação ou interrupção das ligações aéreas com a Ucrânia. O Departamento de Estado norte-americano é talvez o mais incisivo em sublinhar esta urgência, admitindo que está a evacuar todos os diplomatas com excepção de um núcleo muito reduzido. Um alto funcionário da Administração norte-americana é citado por The Guardian a dizer: "Não só é tempo de deixar a Ucrânia, como já passou o tempo de deixar a Ucrânia".

O sentido de urgência com que as advertências vêm sendo emitidas surge num contexto em que vários Governos ocidentais têm ainda a memória fresca de terem sido surpreendidos pelo fulminante avanço dos talibans sobre Cabul, e pela ulterior dificuldade em evacuarem todos os seus cidadãos.