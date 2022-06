Ucrânia. Países do Golfo transmitem a Moscovo posição sobre "impacto negativo" da guerra

Faisal bin Farhan fez uma declaração após o encontro entre Lavrov e os seus homólogos da Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Omã, que compõem o CCG, e que também tiveram um encontro, por vídeo, com o ministro dos negócios estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

"Realizamos hoje reuniões frutíferas com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da Ucrânia, nas quais transmitimos a nossa posição unificada sobre a crise russo-ucraniana e as suas repercussões negativas, especialmente no que diz respeito à segurança alimentar dos países afetados e do mundo", declarou o ministro saudita, sem divulgar detalhes.

Os membros desta aliança económica e política têm mantido uma posição neutra sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, evitaram aderir às sanções ocidentais contra Moscovo.

Bin Farhan não se referiu à reunião do grupo OPEP+, composto pelos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e 10 aliados externos, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, agendada para quinta-feira para avaliar a situação do mercado petróleo e decidir se haverá alterações na produção dos países exportadores.

A reunião de Lavrov com os seus colegas do CCG surge depois de o Wall Street Journal ter noticiado que alguns membros da Organização estão a ponderar a ideia de suspender a participação da Rússia num acordo de produção de petróleo, à medida que as sanções ocidentais e uma proibição europeia parcial à compra de crude russo começam a minar a capacidade de Moscovo de produzir mais.

Esta aliança tem implementado um plano desde agosto de 2021, segundo o qual aumenta a sua produção em cerca de 400.000 barris por dia, decisão tomada mensalmente, e tem resistido à pressão dos EUA e da Europa para um reforço de produção que trave o aumento dos preços.

O chefe da diplomacia saudita sugeriu, por outro lado, que Lavrov se ofereceu para mediar entre os membros do CCG e o Irão, um país aliado da Rússia e acusado pelos seus vizinhos árabes no Golfo de desestabilizar a segurança daquela região pelas suas atividades nucleares.