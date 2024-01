Ucrânia. Parlamento Europeu apela a que 27 aumentem apoio militar

Em Estrasburgo (França), os eurodeputados insistiram, com um texto comum, na necessidade de os 27 continuarem a assegurar as "promessas feitas e garantirem um apoio militar sustentável e de longo prazo à Ucrânia".

O texto surgiu dois dias antes de ser votado, em plenário, um projeto de resolução, que não é vinculativo, que apela à UE que redobre os esforços para apoiar a Ucrânia.

A UE está a aproximar-se do prazo com que se comprometeu para entregar um milhão de munições de artilharia à Ucrânia.

Contudo, apesar dos esforços encetados nas últimas semanas, até por intermédio da Aliança Atlântica, até novembro de 2023 os dados oficiais apontavam que pouco mais de 30% do objetivo tinha sido cumprido.

Em simultâneo, o apoio está praticamente bloqueado, por imposição da Hungria, nomeadamente um pacote de 50 mil milhões de euros que devia ter sido aprovado no final de dezembro para assegurar a estabilidade do apoio dos 27 entre 2024 e 2027.

Acentuando a desunião entre os 27, a Hungria exige que seja repensado o apoio ao país invadido pela Rússia há praticamente dois anos, considerando que toda a ajuda prestada até hoje falhou e que a UE tinha uma estratégia destinada ao desastre quando decidiu o método de apoio.

Os Estados-membros tentarão ultrapassar o bloqueio húngaro no dia 01 de fevereiro, durante um Conselho Europeu extraordinário convocado para resolver o problema do quadro financeiro plurianual da UE, no qual está inserido este pacote de 50 mil milhões de euros.